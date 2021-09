Nieuws Moesten milieu-inspecteurs minder streng zijn voor 3M (en andere bedrijven)?

De soap rond het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht blijft ook maar duren. Gisteren was er in Pano een reportage waarin verschillende milieu-inspecteurs anoniem verklaarden dat het niet altijd mogelijk was om de vervuiling bij bedrijven als 3M goed te controleren.