Gezondheid Moeten jongeren voorrang krijgen bij vaccinatie?

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Moeten jongeren voorrang krijgen bij vaccinatie? Vandaag lanceerde Heidi De Pauw van Child Focus, samen met 40 anderen, dat idee via een open brief. Vaccineer de jongeren gerust voor de veertigers en vijftigers klinkt het, want die jongeren zien extra hard af tijdens deze crisis. Ondertussen roept Antwerps jeugdschepen Jinnih Beels wel op tot betere informatiecampagnes voor die jongeren. Want nu zien velen van hen het nut niet in van zo'n vaccin.