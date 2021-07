Naar schatting de helft van de jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar gaat niet in op de uitnodiging voor een coronavaccin, dat merken ze bij vaccinatiecentrum Noorderkempen, maar lijkt ook de trend in heel wat andere Antwerpse vaccinatiedorpen. Wie meerderjarig is krijgt uiteraard rechtstreeks een uitnodiging toegestuurd en daarom wordt nu geopperd ook de ouders van de jongeren te contacteren.