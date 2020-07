'Moeten tijd winnen tot er een vaccin is'

Volgens Antwerps gouverneur Cathy Berx moeten we 'allemaal samen tot een strategie komen waarin we met het virus kunnen leven' en op die manier 'tijd winnen tot er een vaccin is'. Dat zegt ze in een open brief aan de Antwerpenaar op de voorpagina van Gazet Van Antwerpen

Berx stelt dat de provincie Antwerpen voor een 'ongekende uitdaging' staat door de nieuwe golf van coronabesmettingen. 'Ik vraag iedereen om creatief te zijn in het verslaan van het virus, niet in het omzeilen van maatregelen', zegt ze. 'Het belangrijkste blijft dat het coronavirus een zo grote impact kan hebben op een mensenleven. Mensen kunnen zwaar ziek worden, op intensieve belanden en ook als ze weer herstellen daar de gevolgen van dragen voor lange tijd, misschien voor de rest van hun leven. Het virus spaart niemand, ook jong mensen kunnen ernstig ziek worden.