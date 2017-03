De socialistische vakbond ABVV heeft op verschillende Antwerpse bouwwerven inbreuken op de sociale wetgeving vastgesteld. Opvallend, het gaat om bouw-werven van stadsbedrijven maar de bouwheer is een consortium, dat luistert naar de naam 'Keur'. Het gaat meestal om onder-aannemers die onder de prijs werken, maar toch is de bouwheer zelf verantwoordelijk. Dat zegt Staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe De Backer. De stad Antwerpen krijgt in de toekomst meer middelen om dit soort fraude te bestrijden.