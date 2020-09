Mogelijk nieuwe luchtvaartmaatschappij op Antwerpse luchthaven

De luchthaven van Deurne is in gesprek met Extrajet, een nieuwe luchtvaartmaatschappij die zakenvluchten wil aanbieden naar verschillende bestemmingen in Europa. Dat bevestigt ceo van de luchthaven Marcel Buelens.

Een mogelijke start zou gepland zijn in de lente van 2021. Extrajet is een project van de Britse ondernemer James Thorpe. De nieuwe maatschappij wil regionale markten en routes in Europa bedienen die te klein zijn voor de grote luchtvaartmaatschappijen. Er zou gefocust worden op regelmatige, rechtstreekse en korte zakenvluchten naar 'zakengeörienteerde' steden, waaronder Antwerpen, Leeds, Kopenhagen, Parijs en Wenen. Daarvoor wil het bedrijf gebruikte Embraer E170-jets leasen.

Marcel Buelens, ceo van de luchthavens van Antwerpen en Oostende, bevestigt dat er gesprekken zijn met James Thorpe, maar zegt ook dat er nog veel onduidelijk is. "Er zouden belangrijke beslissingen volgen in de tweede helft van oktober, de start-up-datum zou voor volgende lente zijn."

Op dit moment biedt ook Air Antwerp zakenvluchten aan vanuit Deurne. Die maatschappij vliegt enkel naar Londen.

