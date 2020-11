"Mogelijk ook na vaccinatie nog in quarantaine"

Viroloog Steven Van Gucht acht het mogelijk dat ook mensen die gevaccineerd worden tegen het coronavirus, toch nog in quarantaine moeten. Dat zei hij vrijdag op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano.

"We weten nog niet of het vaccin zal beschermen tegen besmetting", klinkt het. Volgens de viroloog zijn er op dit moment te weinig gegevens beschikbaar om met zekerheid uitspraken te doen over de gevolgen van het vaccin. "We weten van een aantal vaccins dat ze voor 60 tot 90 procent beschermen tegen het virus, maar misschien zijn gevaccineerden nog wel drager van het virus, maar ontwikkelen ze geen symptomen", aldus Van Gucht. "Zolang daar geen duidelijkheid over is, moeten we ervan uitgaan dat mensen ook na vaccinatie nog in quarantaine geplaatst worden, zeker als er contact is geweest met mensen die een verhoogd risico hebben op complicaties."

Van Gucht benadrukt wel dat het aantal quarantaines zal afnemen, naarmate het vaccin toegankelijker wordt. "Als er meer mensen gevaccineerd worden, moeten mensen minder in afzondering omdat het virus natuurlijk minder circuleert. Maar voorlopig beschikken we dus nog over onvoldoende gegevens."

(Bron en foto: © Belga)