Mogelijk ook trajectcontroles op Desguinlei en Noorderlaan

Minister Ben Weyts heeft het afgelopen jaar meer dan 28 miljoen euro geïnvesteerd in Antwerpen, voor betere fietsinfrastructuur.Met de centen is onder andere een fietsweg aangelegd in de Wouter Haecklaan, om een beter aansluiting te bieden aan fietsers die van de Ruggeveldlaan komen. De investeringen bedragen in totaal 103 miljoen euro in Vlaanderen. Antwerpen kaapte met 28 miljoen euro het grootste bedrag.