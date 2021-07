Het heeft niet mogen zijn voor de Belgische 3x3 basketploeg op de Olympische Spelen. In de strijd om de bronzen medaille was Servië te sterk; Het werd 21-10. Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Mariën en Raf Bogaerts kunnen terugblikken op een fantastisch tornooi. Ze plaatsten zich als achtste en laatste land voor de Spelen. Tegen de verwachtingen van velen in. Maar eenmaal in Tokio veroverden ze alle harten. Ze wonnen vier van hun zeven groepswedstrijden en veroverden zo rechtstreeks een plek in de halve finales. Maar eerst was Letland een maatje te groot. En daarna dus ook de Serviërs. En zo eindigt het Belgische sprookje op een ondankbare vierde plek. Foto Belga