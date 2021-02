Dat het wat beter gaat, merken ze dus ook in de ziekenhuizen. De zo gevreesde derde golf is voorlopig uitgebleven in ons land. Het is zelfs al vier maanden geleden dat er nog eens zo weinig mensen met covid-19 in het ziekenhuis lagen. En dat maakt dat er onder meer in het Sint-Augustinusziekenhuis weer meer ruimte is voor de gebruikelijke zorg. Al blijven ze de coronasituatie wel op de voet volgen.