Molenberghs wil snelle maatregelen om lockdown te vermijden

Experten roeren zich weer nu de cijfers maar blijven stijgen. In Nederland pleiten ze voor een korte, beperkte lockdown. Om dat bij ons te vermijden ijvert biostatisticus Geert Molenberghs voor snelle maatregelen. Hij wil dat we ons aantal contacten gaan beperken en bij de collega's van TVL ging hij nog een stapje verder: "Dit betekent inderdaad dat we héél voorzichtig moeten zijn in onze contacten en die aan de ene kant beperken. We denken dan voornamelijk aan grote massagebeurtenissen waar we spreken van een hoog risico. Daar moeten we ons vandaag de vraag stellen: kan dat wel doorgaan?”

“De coronapas moet slim gebruikt worden. Combineer de pas met mondmaskers en goede ventilatie”, klinkt het nog bij Molenberghs.

Foto Belga