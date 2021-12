Nog even terug naar corona dan. Want de twee oudejaarsfeesten die gepland stonden in de Waagnatie zijn afgelast. Reden daarvoor zijn de steeds strengere maatregelen. De organisatoren besloten dan ook om de afgelasting nu al aan te kondigen. 5.000 mensen zouden in de Waagnatie samen het nieuwe jaar inzetten. Maar de fuif met dj Kölsch, en het diner met bijhorend dansfeest gaan niet meer door. De organisatie liep al niet vlot. Testen zouden hier niet georganiseerd kunnen worden en dus zouden alle aanwezigen een mondmasker moeten dragen. En dat ze daar niet voor stonden te springen, was al te zien aan de tegenvallende ticketverkoop. Het ziet er ook niet naar uit dat de coronamaatregelen binnenkort versoepelen, en daarom besloot de organisatie om de evenementen te annuleren.