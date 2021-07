In de Rupelstreek is vorige week een otter gespot. En dat is zeer uitzonderlijk. Er zouden er maar een 10-tal zijn in ons land. Iemand van Natuurpunt had een nachtcamera opgehangen. En zo kwam het dier letterlijk en figuurlijk in beeld. Maar Peter, een visser uit Rumst, had de otter ook al eens gezien in de Rupel.