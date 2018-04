MoMu stelt buitenshuis tentoon tijdens renovatie- en uitbreidingswerken.

Afgelopen weekend loopt de succesvolle tentoonstelling 'Olivier Theyskens - She walks in beauty' af en tegelijk sluit het MoMu-gebouw in de Nationalestraat de deuren voor renovatie- en uitbreidingswerken tot 2020.

Kaat Debo, directeur MoMu: "Ons museum heeft sinds 2002 steeds ingezet op tijdelijke tentoonstellingen waarbij we, meestal in nauwe samenwerking met de ontwerper, mode plaatsten in een uitgebreide, verhaalondersteunende scenografie. Wat veel minder aan bod kwam, was de extensieve MoMu-collectie die zo'n 30.000 objecten omvat. Top op heden was er in ons museumgebouw geen fysieke ruimte om deze collectie structureel tentoon te stellen. Na de verbouwing zullen we vanaf 2020 ook op permanente basis het verhaal van de Belgische mode kunnen brengen en onze bezoekers een diepere kijk in onze eigen wereldvermaarde modegeschiedenis geven”.

De ingrepen die zullen gebeuren ter optimalisatie van de infrastructuur zijn in handen van B-architecten, maar

met respect voor de oorspronkelijke signatuur van Marie-Josée Van Hee. Zo zal de ruimtelijkheid van de

MoMu-inkomhal en haar sculpturale houten trap, al sinds 2002 een eyecatcher, behouden blijven

Luk Lemmens, voorzitter De Museumstichting: "Er wordt ongeveer 800m² extra publieke kijk-ruimte gecreëerd, met o.a. een grote multi-aanpasbare ruimte én een permanente tentoonstellingsruimtevoor de vaste collectie. Die zorgen ervoor dat bezoekers ook tijdens de ombouw van de thematische expo's terecht kunnen in het MoMu en dat we op piekmomenten op zo'n 2.000 m²drie verschillende modeverhalen tegelijkertijd kunnen brengen. Er

komt een auditorium met uitschuifbare tribune zodat we op een nog intensievere manier lezingen, conferenties en Q&A's kunnen programmeren.” Kaat Debo: “De MoMu-bibliotheek wordt uitgebreid met infrastructuur voor de studiecollectie van MoMu, zodat je naast de boeken en tijdschriften ook objecten kan bestuderen en zelf manipuleren. Bookshop Copyright blijft en zal zelfs meer geïntegreerd worden in het MoMu, maar het museum krijgt ook een eigen shop en een café. Achter de schermen krijgen de depots en de restauratieateliers van het museum een volledige opfrissingsbeurt zodat we onze collecties en archieven in een hoogwaardige infrastructuur onder de best mogelijke omstandigheden kunnen bewaren voor toekomstige generaties. We

streven hierbij naar een zo klimaatneutraal mogelijke aanpak"

Terwijl het gebouw onder het mes gaat, trekt MoMu de wereld in. Nog tot september 2018 is de eigen

tentoonstelling 'Margiela, de Hermès Jaren' te zien in het MAD, gehuisvest in het Parijse Louvre.

Luk Lemmens: “MoMu beschikt over de grootste collectie Belgische mode ter wereld. Tijdens de sluiting kan je nog steeds genieten van deze stukken in België en elders in de wereld. Dit jaar bruikleenden we o.a. aan het MOMA in New York, het Vitra Design Museum in Duitsland, het Världskulturmuseet in Zweden.”

In september volgt de tentoonstelling 'SOFT? Tactiele Dialogen’ op locatie in het Maurice Verbaet Center in

Antwerpen. Deze expo presenteert het werk van Belgische textielkunstenaars uit de jaren '70 en '80 in een

inspirerende dialoog met hedendaagse kunstenaars die zich vrij uitdrukken in textiel.

Ook de publiekswerking van het museum blijft actief tijdens de sluiting met workshops en verjaardagsfeestjes

voor kinderen en een divers aanbod van rondleidingen voor volwassen; dit alles op locatie in Antwerpen.

Wie de constante ontwikkelingen van #MoMu2020 wil volgen kan terecht op de vernieuwde website van het

museum momu.be en de sociale kanalen van het MoMu.

(bericht en foto : Momu)