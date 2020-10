Dat er actie nodig is, blijkt helaas eens te meer uit de dagelijkse cijfers. Die zijn ronduit dramatisch te noemen. In ons land sterven er nu dagelijks bijna 80 mensen aan covid-19. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt snel. In de periode van 20 tot 26 oktober waren er ruim 15.300 besmettingen per dag. Al ligt dat cijfer eigenlijk nog hoger, doordat nu niet iedereen meer getest wordt.