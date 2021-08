Mondmaskerdracht: kappersfederatie wil overal dezelfde regels

De vreugde mag dan wel groot zijn binnen de evenementensector en de horeca, na het Overlegcomité van vrijdag, de contactberoepen blijven verward achter. Kappers, bijvoorbeeld, weten nog niet of ze vanaf september opnieuw zonder mondmasker aan het werk kunnen, want de verschillende ministers zijn het niet eens over de kwestie. Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke wil de maskers behouden, Vlaams Minister-President Jambon ziet ze dan weer liever verdwijnen. En minister van Binnenlandse Zaken Verlinden, die de beslissing straks definitief in regels moet gieten, houdt de kerk in het midden, door ze 'allicht wel' nodig te noemen.