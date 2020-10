Mondmaskerplicht in Brasschaatse winkelstraten

Ook in Brasschaat stijgen de coronacijfers. De gemeente verplicht daarom een mondmasker in alle winkelstraten.

De nieuwe regel geldt 24 uur per dag, 7 dagen op 7. Dus ook op zondag. Sommige straten liggen in een schoolzone, waar het dragen van een mondmasker al verplicht was, maar dan alleen tijdens de schooluren. De regels daar worden nu strenger. Ook in de buurt van scholen die in een winkelgebied liggen moet een mondmasker vanaf nu altijd worden opgezet.

(Themabeeld: © Pixabay)