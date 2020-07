Mondmaskerplicht leidt tot moeilijkheden voor slechthorenden: "Liplezen valt weg"

Mondmaskers in Antwerpen, ze zijn er stilaan niet meer weg te denken. Op het openbaar domein is iedereen boven de 12 jaar verplicht er eentje te dragen. Dat leidt tot moeilijkheden voor slechthorenden, die voor hun communicatie voor een groot deel vertrouwen op liplezen. Maar met een simpel teken op het mondmasker, kan een deel van die problemen al verholpen worden. Meer tips over hoe je de communicatie met slechthorenden vergemakkelijkt, kan je vinden op de websites van Doof Vlaanderen en Ahosa vzw.