Mondmaskerplicht ook in Edegem afgebouwd

In Edegem willen ze ook de mondmaskerplicht gaan afbouwen. Veel gemeenten doen dat intussen. Omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en omdat de coronacijfers ook de goede kant uit blijven gaan.

In Edegem moet je wel nog een mond-neusmasker dragen in de openbare gebouwen van de gemeente (het gemeentehuis, de bibliotheek, ...) en ook in winkels of gebedhuizen. Maar in de Edegemse winkelstraten, op de markt en in schoolomgevingen wordt de mondneusmaskerplicht per direct opgeheven.

De stelregel wordt dus: binnen is een masker verplicht, buiten niet meer. Dit aangezien de contacten die men in dergelijke buitensituaties onderhoudt vaak erg kortstondig zijn en het risico op besmetting erg laag, zoniet verwaarloosbaar is.

Het lokaal bestuur Edegem benadrukt evenwel de situatie nog steeds op de voet te

volgen. “Nog dagelijks volgen we de cijfers nauwgezet op. We grijpen in indien nodig.”

