Mondmaskers leiden tot heesheid bij heel wat mensen

Meer mensen hebben nu last van een hese stem of een droge keel. Daar klagen ze over nadat ze een hele dag een mondmasker hebben gedragen. In Het Nieuwsblad is vandaag te lezen dat mondmaskers een groter effect hebben op onze stem dan we zouden verwachten. Volgens logopedisten komt dat omdat we elkaars gelaatsuitdrukkingen nu slechter kunnen zien. En daardoor hebben we neiging om luider te praten. Logopedisten benadrukken dat dat geen goed idee is. Want als je je stem forceert, raken de stembanden geïrriteerd.

En komende weken zullen er wellicht nog meer mensen een hele dag een mondmasker dragen. De kans is dan ook reëel dat ze in stemklinieken nog meer gevallen over de vloer krijgen. In het Nieuwsblad geeft een logopedist als tip om zeker niet te luid gaan spreken. Zoals normaal dus.

Foto Belga