Nieuws Mondmaskers niet meer verplicht in Brasschaat

En Brasschatenaren kunnen opgelucht ademhalen en dat is ook letterlijk het geval. Het dragen van een mondmasker is vanaf morgen niet meer verplicht in de winkelgebieden. De verplichting geldt nog wel in de winkels en in de horecazaken.