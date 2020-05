Mondmaskers nu ook in supermarkt te koop, maar "maatregelen tegen hamsteren"

Het personeel en de patiënten van de ZNA-ziekenhuizen werken samen aan één groot kunstwerk. Dat bestaat uit 13 doeken, met een zwart-wit tekening van de Antwerpse kunstenaar Kenneth Kenisman. In elke ZNA-vestiging wordt een van de werken ingekleurd. Voor het zorgpersoneel is het een ideale manier om even te ontspannen in deze drukke tijden.