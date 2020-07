Mondmaskers vanaf morgen verplicht in Heuvelstraat Boechout

In de strijd tegen het coronavirus is het dragen van een mondmasker belangrijk. Daarom verplicht de gemeente Boechout iedereen ouder dan 12 jaar om vanaf morgen een mondmasker te dragen in de Heuvelstraat. Ook tijdens de wekelijkse markt, de rommelmarkt en de kermis in Vremde is het dragen van een mondmasker verplicht.

In Boechout zal je vanaf morgen een mondmasker moeten dragen in de Heuvelstraat op het voetpad. “Wanneer je je als voetganger bevindt in de zone tussen de spooroverweg en het kruispunt met de Jan Frans Willemsstraat/Molenlei ben je verplicht een mondmasker te dragen”, legt burgemeester Koen T’Sijen uit. “Op die manier hopen we de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan”.

Verder worden mondmaskers ook verplicht tijdens de wekelijkse markt in Vremde en op de rommelmarkt en kermis in Vremde die doorgaan in augustus. Ook in alle openbare gebouwen van de gemeente Boechout moet je een mondmasker dragen, behalve bij privégebruik van een gemeentelijke zaal of tijdens het sporten in sportpark Sneppenbos.

Daarnaast besliste de nationale veiligheidsraad om de sluitingstijd van de nachtwinkels te vervroegen naar 22 uur, om mondmaskers te verplichten in horecazaken (behalve wanneer je aan je tafel zit) en om horecazaken de gegevens van hun klanten te laten registreren. Zo kunnen ze tijdig verwittigd worden bij een infectie.