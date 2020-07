Mondmaskers verplicht in de Heuvelstraat in Boechout

Ook in Boechout worden de mondmaskers verplicht in de Heuvelstraat. Al zal de politie de eerste dagen nog geen boetes uitschrijven. Voor de handelaars is dat een goede zaak. Zij willen ten koste van alles open blijven en de klanten willen geen tweede lockdown meemaken. Het gemeentebestuur zal over enkele weken de situatie evalueren en bekijken of er mondmaskers ook op andere plaatsen in Boechout verplicht zullen worden.