Monsterfiles in en rond Antwerpen

Tijdens weekends met grote evenementen moet De Lijn meer trams en bussen inzetten in Antwerpen. Dat vraagt het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen. De ondernemers-organisatie is misnoegd over het schrijnend tekort aan openbaar vervoer gisteren. Er was een volks-toeloop door de aankomst van Sinterklaas, en tegelijk ook een koop-zaterdag. Maar geen extra trams of bussen. NSZ vraagt De Lijn om hier, zeker met het oog op de komende eindejaars-periode, beter op te anticiperen.