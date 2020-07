De solden beginnen officieel pas in augustus, want door corona is de koopjesperiode een maand uitgesteld, maar er zijn toch al fikse kortingen. Niet alleen door koppelverkoop, vooral in de grote ketens lopen de kortingen op tot 30, 40 en zelfs al 50 procent. De solden werden uitgesteld om de modesector meer tijd te geven om hun stock te verkopen tegen de volle prijs. Maar daar doen dus niet alle winkels aan mee.