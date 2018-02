In Temse hebben familie, vrienden en fans afscheid genomen van Esther Verbeeck, die we allemaal beter kennen als televisie-icoon Tante Terry. Het werd een ingetogen gebedsdienst met veel ruimte voor muziek van bevriende artiesten. Esther Verbeeck werd geboren in Hoboken. Haar laatste rustplaats wordt Kapellen. Tante Terry werd 86 jaar.