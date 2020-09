Mooi weer op komst: openluchtzwembaden langer open

Het wordt volgende week erg mooi weer en daarom heeft de stad Antwerpen beslist om haar openluchtzwembaden wat langer open te houden.

Nog tot en met woensdag kan u tijdens de nazomer verkoeling gaan zoeken in De Molen op Linkeroever of in zwemvijver Boekenberg. De coronaregels blijven wel gelden, dat wil zeggen dat je voor een plonsbeurt in De Molen vooraf moet reserveren.

Vanaf donderdag is het wel onherroepelijk gedaan. Want dan zijn de redders nodig in de overdekte zwembaden, die door de komst van de scholen nu ook een versnelling hoger schakelen.

(Foto: © Ans Brys / Stad Antwerpen)