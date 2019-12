In het Centraal Station heeft iemand kleding opgehangen voor daklozen.

'Are you cold, take one, you want 2 help? Leave one'. Wie het dus koud heeft mag een jas of kledingstuk meenemen, en wie wil helpen, wordt gevraagd om kledingstukken achter te laten. Eerder was er een soortgelijke actie in Dublin. Deze actie krijgt nu overal ter wereld navolging, ook in Antwerpen.

(foto Facebook Patricia Hendrix - initiatiefneemster)