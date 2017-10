Mooie nazomer op komst

Het blijft vandaag en morgen nog veeleer bewolkt, met af een toe wat regen, maar vanaf donderdag wordt het droger en stilaan ook zonniger. Tijdens het weekend beleven we nog een nazomer, met maxima boven 20 graden.

Vanavond en vannacht blijft het meestal zwaarbewolkt met kans op lokale lichte regen. De minima variëren van 8 tot 15 graden. Morgen is het eerst vaak zwaarbewolkt en kan er soms nog wat motregen vallen in de Ardennen. Elders blijft het meestal droog. Tegen de avond komen er geleidelijk meer opklaringen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 18 graden in het centrum.

Donderdag is het in de ochtend zwaarbewolkt met plaatselijk nog kans op wat lichte regen of buien, vooral over het oosten van het land. In de loop van de dag wordt het droog met opklaringen vanaf het westen. Het wordt iets minder zacht, met maxima tussen 13 en 17 graden. Vrijdag nog wat bewoling in de voormiddag, maar in de loop van de namiddag overheersen de zonnige perioden. Het blijft droog en het wordt zachter met maxima tot 19 graden. Tijdens het weekend wordt het mooi nazomerweer met twee zonnige en warme dagen waarbij het kwik 20 tot 21 graden haalt. Er staat niet al te veel wind. Maandag zou het kwik zelfs 22 graden bereiken.

(foto : © Belga)