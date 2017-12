Moonsstraat en Bikschotelaan krijgen snelheidsremmers

De Moonsstraat in het district Antwerpen en de Bikschotelaan in Berchem/Borgerhout krijgen verkeersremmende constructies.

In de wijk Brederode/Harmonie werd eerder al een zone 30 ingevoerd. In de Markgravelei zijn snelheidsremmende maatregelen genomen. Uit metingen blijkt echter dat ook op de as Markgravelei-Moonsstraat-Broederminstraat bijkomende maatregelen aangewezen zijn om de zone 30 beter af te dwingen bij bestuurders. Daarom worden nu vier rijbaankussens geplaatst in de Moonsstraat.

In de schoolomgeving Bikschotelaan in het district Berchem blijkt na een evaluatie van de bestaande snelheidsingrepen dat er reeds een behoorlijke snelheidsvermindering is opgetreden. Om de snelheid van alle voertuigen nog verder te beperken, zal de stad ter hoogte van de school de bestaande rijbaankussens verwijderen en verkeerplateaus installeren. Ter hoogte van de kruispunten met de Passendalestraat en de Valkenputstraat in het district Borgerhout komen bijkomend telkens twee prefab verkeersplateaus. Die zullen voorzien zijn van een veilige doorsteek voor fietsers en verdrijvingsvlakken in de parkeerstrook.

