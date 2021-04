Bij een ongeval op de Liersesteenweg in Ranst is een twintiger vanmiddag zwaargewond geraakt. Een vrachtwagen reed, bij het uitwijken voor een file, in op een personenwagen. De brandweerposten van Ranst en Zandhoven konden de bestuurder van de personenwagen uit z'n auto bevrijden. De bestuurder is met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. De vrachtwagenchauffeur is ongedeerd.