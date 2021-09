Over een dikke week is het zover, dan opent zwembad Groot Schijn aan de Ruggeveldlaan in Deurne de deuren. Al vind je er heel wat meer dan enkel een zwembad. De sportende mens kan er gaan fitnessen, welnessen of gezond eten, je kan je amuseren op de glijbanen, of schaatsen op 1 van de 2 pistes. Sportoase Groot Schijn moet een van dé toonaangevende sportfaciliteiten in Vlaanderen zijn