Nieuws Morgen is het dertig jaar geleden dat Nathalie Geijsbregts verdween

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het is morgen dertig jaar geleden dat Nathalie Geijsbregts, een meisje van toen tien jaar, op weg naar school verdween. Haar ouders zetten haar af aan een bushalte, maar wat later wordt ze gezien in een grijze auto. Nadien verdwijnt elk spoor. De ouders zoeken jarenlang naar hun dochter, maar intussen heeft haar vader alle hoop opgegeven.