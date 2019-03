Morgen zullen er opnieuw klimaatmarsen zijn, dit keer onder meer in Mortsel en Kalmthout.



Maar de grootste actie zou vrijdag moeten volgen, want dan wordt er geprotesteerd in liefst 92 landen. In meer dan 1200 steden zullen jongeren spijbelen en de straat opgaan om de politici op te roepen: om meer te doen voor het milieu. In ons land zullen de jongeren ook steun krijgen van leerkrachten en van vakbondsleden.

(foto @Belga)