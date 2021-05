Morgen meer duidelijkheid over Indiase variant corona in Borsbeek

Het wijkondersteuningsteam van de regio City controleerde op zondag in de omgeving van de Provinciestraat. Er werd in de Ommeganckstraat een deal vastgesteld. De verkoper werd onderschept. Hij probeerde te vluchten, maar kon niet ontkomen. Zijn klant had net 10 gram heroïne gekocht, hij bleek vrij onder voorwaarden en diende zich van druggebruik te onthouden. De verkoper bleek illegaal in ons land te verblijven en had dus geen officieel adres. Hij was echter wel in het bezit van een sleutelbos die de politie naar een woning in de Dambruggestraat voerde. Daar werd maar liefst 600 gram zuivere heroïne aangetroffen, waarvan een deel als verpakt, klaar voor verkoop. De politie nam de drugs en 2 100 euro cash in beslag. De verdachte werd gearresteerd en wordt voorgeleid, ook de dienst vreemdelingenzaken werd in kennis gesteld. Het drugsondersteuningsteam hield zaterdagavond een man in de gaten die op een bromfiets meerdere verkeersovertredingen beging. De eigenaar van de bromfiets bleek bovendien gekend voor drugshandel. De man werd in het oog gehouden tot op het Kiel, waar hij contact maakte met een andere man. Beide partijen werden gecontroleerd, de bromfietser bleek in het bezit van cocaïne. Ook bij hem thuis werd drugs gevonden. De 19-jarige werd voorgeleid. Een andere bromfietser werd door het DOT in de gaten gehouden nadat deze met de gsm in de hand twee keer door het rood reed. Toen hij in Mortsel aan een woning contact maakte met een bewoner kwam de politie tussen. De koper gaf toe dat hij cocaïne had besteld. De man op de scooter werd in het bezit gevonden van 1 370 euro en twee gram cocaïne. De 19-jarige mocht deze afgeven, samen met zijn brommer. Hij werd zelf voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het WOT van de regio Centrum hield zaterdag toezicht in Oud-Berchem. De inspecteurs merkten in de Belpairestraat een dame op die in haar voertuig heel kort gezelschap kreeg van een man, waarna de dame verder reed. Ze werd gecontroleerd en erkende juist cocaïne te hebben gekocht. De vermoedelijke verkoper ging om de hoek een woning binnen. Er werd een huiszoeking heterdaad uitgevoerd, waarbij de verdachte een brok cocaïne en een weegschaal door het raam naar buiten wierp. In totaal kon de politie 4 300 euro en 88 gram cocaïne in beslag nemen. De 26-jarige man werd gearresteerd en voorgeleid. Het WOT van de regio City had tweemaal prijs. Ze stelden zaterdag in de Prins Leopoldstraat een verkoop van cocaïne vast. De verdachte probeerde nog te vluchten maar kon na een korte achtervolging gevat worden. Onderweg had hij 20 hoeveelheden cocaïne in een container achtergelaten. Hij had ook 300 euro cash op zak. De illegale verdachte werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een kwartier later merkten dezelfde inspecteurs een verdachte man op in de Nijverheidstraat. Deze maakte contact met een koppel, waarna de drie personen werden gecontroleerd. De man en de vrouw werden gearresteerd en verhoord nadat er drugs gevonden werd. Ook bij hen thuis werd nog drugs aangetroffen, in totaal zo’n 50 gram cannabis. De vrouw bleek ook vrij onder voorwaarden. Ze werden beide voorgeleid. Het wijkondersteuningsteam van de regio West hield toezicht in de omgeving van het Mechelseplein na de opening van de terrassen. Het viel op dat heel wat mensen open en bloot drugs gebruikten op straat, 3 personen werden hiervoor beboet. Tijdens het toezicht werden ook twee politiemensen aangesproken met de vraag of ze daar hadden afgesproken. Omdat dit een gekende techniek is van drugsdealers om hun klanten te identificeren, werden de twee minderjarigen gecontroleerd. Ze bleken in het bezit van 32 hoeveelheden cocaïne. Ook de bromfiets waarmee de twee 16-jarigen zich verplaatsten werd in beslag genomen. De twee werden voorgeleid bij de jeugdrechter. Ook in Deurne liep een minderjarige verdachte tegen de lamp. Het WOT Oost hield toezicht in Deurne-Noord en merkte een persoon op die geseind stond in een lopend onderzoek. De verdachte werd gecontroleerd en bleek in het bezit van twee gsm-toestellen, waarop druggerelateerde berichten werden aangetroffen. Er werd beslist de 17-jarige voor te leiden bij de jeugdrechter. Het WOT Oost had ook op zondag prijs. In de Jupiterstraat werd een man verkocht die zoekgedrag vertoonde. Hij maakte contact met iemand op een elektrische step en zette zijn weg verder. Beide personen werden gecontroleerd, er bleek net een drugsdeal te hebben plaatsgevonden. De man op de step bleek heroïne te verkopen, hij was eveneens illegaal in ons land. Er werd 9 gram heroïne in beslag genomen, samen met de step van de man. Het WOT Zuid sloeg zondag toe in de Vuurmolenstraat. Ze merkten een bromfiets op die toebehoorde aan een gekende dealer. De bestuurder (29) werd in observatie genomen en er werd een drugsdeal vastgesteld. De verdachte had enkele grammen cocaïne, cannabis en hasj op zak. Deze werden samen met zijn brommer in beslag genomen.