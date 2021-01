Morgen sneeuw verwacht

Het blijft vandaag overwegend droog met soms opklaringen, maar vaak toch ook nog vrij veel wolkenvelden. Hieruit kan lokaal een sneeuwbuitje vallen. Het is koud bij maxima van ­-3 à ­-4 graden in de Hoge Ardennen tot +1 of hier en daar +2 graden in Laag­- en Midden­-België.

Vooral 's ochtends is er gevaar voor ijsplekken en in sommige streken, waar het blijft vriezen, is dat de hele dag. Dat meldt het KMI. Omwille van de vriestemperaturen en de bijhorende gladheid op de wegen geldt 's ochtends code 'geel' in heel het land. 's Avonds en 's nachts blijft het overwegend droog met een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het wordt een koude nacht met minima van ­-1 graad aan zee, rond ­-3 graden in het centrum en van ­-5 tot ­-10 graden in Hoog­ België.

Morgen sneeuw

Morgenochtend zorgt een hogedrukwig voor een droog en wisselend bewolkt weertype. De bewolking neemt echter snel toe en een sneeuwzone trekt in de namiddag het westen van het land binnen, om het oosten en de Ardennen tijdens de avond te bereiken. In de namiddag zou het ook gaan sneeuwen in de Antwerpse regio, laat ATV-weerman Jonas De Bodt weten. De maxima liggen tussen ­-5 graden op de Hoge Venen en 0 graden aan de kust. In de loop van de nacht naar zondag gaat de sneeuw ten noorden van Samber en Maas over in smeltende sneeuw en regen, maar wordt het daarna ook geleidelijk droger. In het oosten van het land blijft het sneeuwen.

(archieffoto Pixabay)