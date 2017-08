3 dagen lang sfeer in 't stad tijdens Bollekesfeest

Van morgen tot en met zondag laat het Bollekesfeest de Antwerpse binnenstad opnieuw bruisen. Wat 11 jaar geleden begon als een culinair festival is uitgegroeid tot een groots, hedendaags en supergezellig volksfeest dat alle Antwerpse troeven - van vroeger en nu - in de kijker zet.

Sterkte muzikale line-up

Het Bollekesfeest duurt dit jaar 3 in plaats van 4 dagen, maar dat betekent niet dat er minder te beleven valt in de Antwerpse binnenstad. Een sterke muzikale line-up zal alvast veel bezoekers aan het zingen of dansen brengen. Oude rotten in het vak zoals Raymond van het Groenewoud en Soulsister geven het beste van zichzelf naast jongere talenten zoals Gers Pardoel en Boef en verborgen parels zoals de Belgische rapper van Congolese afkomst Baloji. Wie echt niet wil blijven stilzetten, kan op zaterdag van verschillende dansstijlen proeven tijdens dansworkshops van Davy Brocatus. Zaterdagavond laten de dj’s dan weer van zich horen tijdens een dj-battle met Dave Lambert, TLP, Mystique en Double Pleasure. Zondagnamiddag mag het wat rustiger met een klassiek concert. Voor ieders muzikale smaak is er dus wat wils.

Antwerps lekkers blijft smaakmaker

Eten en drinken zijn niet weg te denken op het Bollekesfeest. Omdat iedereen wel graag langer slaapt op zondag wordt het traditionele ontbijt deze keer vervangen door een lekkere brunch. Het Bollekesfeest verwent 1500 bezoekers met deze gratis brunch. Het enige wat ze moeten doen: om 11 uur naar de Ernest Van Dijckkaai komen.

Staan dit jaar ook op het programma: het traditionele zomeraperitief, een streekfoodfestival op de Groenplaats (in samenwerking met vzw Streekproducten), eetkraampjes op de Grote Markt en een extra groen aangeklede Suikerrui met trendy lekkers (gepimpte hotdogs, Mexicaans, mocktails…), de vis- en schaaldierenmarkt en Boulevard 175 met exotischer lekkers.

Wandel de calorieën er weer af én ontdek de stad

Na uitgebreid proeven van al dat lekkers, is een goede wandeling een aanrader. Tijdens het Bollekesfeest kunnen bezoekers de stad ontdekken tijdens verschillende originele wandelingen. Zo zijn er de Diamantwandeling, Antwerpen Gestript, Dialectenwandeling en een wandeling door de Ruien. Wie het nog actiever wil, kan de 515 treden van de kathedraaltoren beklimmen en uitkijken over heel Antwerpen. En wie toch liever rustig de pracht van de Scheldestad wil bewonderen, kan een gratis boottocht maken door de haven.

Er zijn wandelingen op zaterdag en zondag. Meer info en reservaties op www.bollekesfeest.be, klik hier voor de rechtstreekse link. De prijzen voor een gegidste wandeling variëren van 9 tot 17 euro per persoon. Inschrijven voor de gratis boottochten kan niet meer.

Kers op de taart

Dit alles is maar een greep uit het aanbod. Er zijn nog veel meer optredens, kinderanimatie en activiteiten.

Zo is er op vrijdagavond de Grote Antwerpse Stadsquiz op de Sint-Andriesplaats met Axl Peleman en Cath Luyten. De populaire quiz vol Antwerpse weetjes is al helemaal volzet maar iedereen kan nog altijd komen supporteren. Op zondagmiddag is er een ATV Vertelling met Dimitri Leue op de Grote Markt. Hij leest een brief voor van zijn grootvader die havenloods was bij de stad Antwerpen. Op een schone dag merkte hij dat er niet alleen tabak en alcohol van de boot valt; een nostalgisch en humoristisch verhaal over de liefde.

Alle praktische info en het volledige programma staan op www.bollekesfeest.be.

Net als bij andere grote evenementen vraagt de stad aan bezoekers van het Bollekesfeest om geen grote rugzakken mee te nemen.