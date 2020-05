Morgen wellicht duidelijkheid over bezoek in wzc's

Morgen komt er wellicht duidelijkheid over het bezoek in de woonzorgcentra. Dat bleek vandaag in het Vlaams Parlement uit het antwoord van welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) op een vraag van Freya Saeys (Open Vld).

Gisteren bleek al dat 57,5 procent van de woonzorgcentra geen coronabesmettingen telt. Twee weken geleden was dat nog voor minder dan de helft van de woonzorgcentra het geval. Van het zorgpersoneel in de centra is 2 procent, of 1.365 mensen, besmet met het coronavirus. 'We hopen rond 11 of 12 mei de testing in alle woonzorgcentra te hebben doorgevoerd', zei Beke vandaag . 'De cijfers zijn de goede richting aan het uitgaan. Ik denk dat, als we de tests volledig hebben afgerond, we dan ook perspectief moeten geven.' Morgen komt de taskforce samen, gaf Beke aan. 'Ik heb er goede hoop op dat zij morgen de nodige richtlijnen kunnen uitbrengen, zodoende dat men dat in de woonzorgcentra op een goede manier kan organiseren. Iedereen zou graag naar zijn moeder of zijn vader kunnen. Iedereen zou ook willen dat dat kan in goede en in veilige omstandigheden.'

