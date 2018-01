Morgen wordt een rotdag

Morgen, maandag 15 januari, is de meest deprimerende dag van het jaar. Blue monday wordt die genoemd. Op die dag voelen mensen zich vaak weemoedig omdat er niet meteen vooruitzicht is op vakantie en omdat de meeste goede voornemens al weggeëbd zijn. Ook het goede gevoel na de feestdagen is dan volledig weg. Het is natuurlijk ook de eerste dag an een nieuwe werkweek.

Tot overmaat van ramp trekt het weer de goede, zonnige lijn van zondag niet door. Het gaat opnieuw een hele tijd regenen.