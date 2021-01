Nieuws Mortsel, Aartselaar en Rumst willen geen vuilzakken meer op de stoep

In Mortsel, Aartselaar en Rumst zetten ze binnenkort geen huisvuilzakken meer op de stoep, maar wel afvalcontainers. De gemeenten stappen de komende maanden over op het zogeheten Diftar-systeem. Daarbij sorteren inwoners hun afval in containers en niet in zakken en betalen ze het gewicht van hun afval. Dat moet gebruikers ertoe aanzetten om beter te sorteren.