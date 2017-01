Mortsel geeft starterssubsidie voor ondernemingen stevige boost.

Sinds mei 2015 kunnen nieuwe kleinhandels- of horecazaken in Mortsel onder bepaalde voorwaarden

een starterssubsidie bekomen. Het bestuur wil nu een grote stap vooruit zetten wat kernversterking in

haar stad betreft. De gemeenteraad van 24 januari 2017 wisselt daarom dit reglement met ingang van 1

februari 2017 in voor een andere versie.

"Stad Mortsel blijft de komende jaren volop inzetten op het commercieel centrum. Dat de detailhandel en

horeca het omwille van diverse factoren erg moeilijk hebben, is geen nieuws. Maar we mogen niet bij de pakken blijven zitten en moeten alles uit de kast halen wat we als lokaal bestuur kunnen. Wij blijven geloven in onze stad.’", aldus Ilse Lacante, bevoegd schepen voor onder meer lokale economie.

Het aanpassen van het subsidiereglement voor nieuwe ondernemers hoort thuis in een reeks van

initiatieven die het commercieel centrum van Mortsel nieuw leven moeten inblazen. Naast het verfijnen

van enkele definities en voorwaarden uit het reglement op basis van de ervaringen van het afgelopen jaar,

vallen verder twee zaken onmiddellijk op: de zonering wordt geoptimaliseerd en de subsidiebedragen

worden gevoelig aangepast.

Ilse Lacante: "In iedere zone verhogen we de subsidie, omdat we alle kleinhandels- of horecazaken

in Mortsel belangrijk vinden. Maar het mag duidelijk zijn dat we voluit op de gas gaan staan in de zone

Statielei, Pieter Reypenslei en de Antwerpsestraat (tot R11). Die zone is het uithangbord van onze stad.

Wanneer het daar misloopt, springt dat meteen in het oog. Wie daar vanaf nu een detailhandel of

horecazaak start, kan tot maar liefst 5.000 euro aan subsidie binnenrijven."

Het nieuwe subsidiereglement en de aanvraagmogelijkheden vind je via www.mortsel.be/starterssubsidie.

(foto : Google Street View)