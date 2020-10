Mortsel krijgt er in één klap meer dan 30 fietsstraten bij

Een veilige fietsstad zijn, daar gaat Mortsel voor. De komende weken en maanden rollen we daarom in onze stad een volgende stap in ons fietsbeleid uit: de invoering van fietsstraten. We hadden er tot nu maar eentje op ons grondgebied, aan Grotenhof, maar binnenkort komen er meer dan 30 fietsstraten bij, inclusief twee volledige fietszones!

Mobiliteitsschepen Steve D'Hulster: " In Mortsel en omstreken is de fiets het middel om je snel en vlot te verplaatsen. Er wordt steeds meer gefietst en dat is een uitstekende zaak, maar dat zorgt er ook voor dat die fietsers steeds meer ruimte nodig hebben. We zorgen de komende maanden voor meer dan 13 kilometer fietsstraten in Mortsel om fietsers meer veiligheid en comfort te geven."

Een fietsstraat is een straat die we naar voor willen schuiven als fietsroute. Alle straten in een fietszone zijn automatisch een fietsstraat. Dat wil zeggen:

In fietsstraten mogen de fietsers de volle breedte van de rijbaan gebruiken (in eenrichtingsstraten) of de rechterhelft ervan (in tweerichtingsstraten).

Autoverkeer is toegelaten, maar auto’s mogen niet sneller dan 30 km/uur rijden.Ook mogen auto’s de fietser niet voorbijsteken, ze moeten dus achter de fietser blijven rijden.

De geselecteerde fietsstraten werden afgetoetst volgens een aantal criteria, zoals de breedte van de straat, de intensiteit van fietsers en auto's, de aanwezigheid openbaar vervoer of de verbinding tussen / of weg naar een schoolomgeving. We voeren alleen fietsstraten in waar we denken dat we dit op een veilige manier kunnen doen. De fietsstraten zullen worden aangeduid via verkeersborden en thermoplastische stickers op de rijbaan. In de loop van het najaar worden de juiste borden en signalisatie aangebracht zodat Mortsel tegen begin 2021 meer dan 30 nieuwe fietsstraten telt. Uitstekend nieuws voor de Mortselse fietser!

Welke straten worden fietsstraten of fietszone?

Fietsstraten

Waesdonckstraat – Osylei – Ijzerenweglei – Dieseghemlei - Prins Leopoldlei –Mortselveldenlaan - Wouwstraat (deel) - Van Dijckstraat (deel) - Rubensstraat (deel) – Nieuwelei - Amedeus Stockmanslei.

De Amedeus Stockmanslei is een proefproject met provincie Antwerpen in het kader van de fietsostrade, waarvan de timing en communicatie nog verder verfijnd moet worden.

Fietszone Savelkoul

Kardinaal Cardijnlaan - De Donk - Pastoor Soeteweystraat – Lobbesplein – Koeisteerthofdreef - Pater Renaat De Vosstraat - Berten Pilstraat - Pastoor De Tiliastraat - Pastoor Deensstraat - Hof Savelkoul - Priester Poppestraat - Maria Gorettistraat - Lieve Gruyaertstraat

Fietszone Minerva

Minervastraat – Beekstraat – Elzenplein – Weidestraat – Bosstraat - Juliaan De Vriendtstraat - Eduard Arsenstraat - Van Peborghlei - Vijf-aprilwarande - Armand Segerslei - Heilig-Kruisstraat - Gustaaf Lavastraat

