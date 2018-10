Mortsel krijgt nieuwe coalitie, burgemeester blijft

In Mortsel komt een nieuwe coalitie.

Burgemeester blijft Erik Broeckx (foto) van N-VA. Hij start nu de onderhandelingen op met de sp.a van Steve D'Hulster die de voorbije zes jaar ook mee bestuurde. De derde partner van de voorbije zes jaar, CD&V, is er niet meer bij. Want de nieuwkomer aan tafel is Open Vld. De partij heeft amper één zetel, maar dat is dus toch voldoende om mee te besturen. De nieuwe ploeg zal wel maar een erg krappe meerderheid hebben van 15 op 29 zetels.