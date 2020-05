Mortsel lanceert ideeënfabriek voor creatieve inwoners

Mortselse inwoners en verenigingen met een creatief idee kunnen voortaan ondersteuning krijgen. Via de Ideeënfabriek, een nieuwe impulssubsidie, reserveert de stad daarvoor elk jaar 25.000 euro. De gemeenteraad keurde het nieuwe participatiereglement gisteren goed. Naast de Ideeënfabriek creëert dat reglement allerhande nieuwe mogelijkheden om Mortselaars te informeren, te betrekken en te laten participeren.

Schepen voor participatie Steve D'Hulster (sp.a-ilm): "We willen de komende jaren de Mortselse inwoners en verenigingen nog beter betrekken bij het beleid. Niet alleen door meer en betere mogelijkheden te geven voor inspraak en advies, maar ook door de kans te geven om creatieve ideeën met een meerwaarde voor Mortsel te realiseren."

De stad trekt vanaf nu elk jaar 25.000 euro uit voor vernieuwende ideeën die op een of andere manier een meerwaarde opleveren voor Mortsel. Kleinschalige ideeën (bijvoorbeeld op buurtniveau) kunnen tot 1000 euro ondersteund worden. Grotere ideeën kunnen zelfs tot 5000 euro ondersteuning krijgen.

Atelier P

Naast de al bestaande adviesraden wil de stad ook meer kansen geven aan de gewone - niet-georganiseerde- Mortselaars om hun stem te laten horen. Via Atelier P zullen ze de kans krijgen om hun mening te geven over belangrijke thema's of projecten in de stad.

3 keer per jaar zal de stad een informatietank organiseren over belangrijke thema's en projecten. Via zo'n informatietank zullen adviesraden, verenigingen en geïnteresseerde Mortselaars een uitgebreide toelichting krijgen over belangrijke projecten of thema's in de stad.

(Foto: © Belga)