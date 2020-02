Actiegroep Ringland toont begrip voor de kritiek van professor Wouter Van Dooren. Die stelde gisteren in ons nieuws dat de Oosterweelverbinding de mobiliteitsknoop in Antwerpen niet zal oplossen. Volgens Peter Vermeulen is dat gigantische project meer dan enkel de bouw van een nieuwe autostrade. Ook de overkapping en de inzet van extra openbaar vervoer zijn van groot belang.