Mortsel vraagt steun aan provincie voor brug over druk kruispunt

Er wordt weer volop gepraat over een brug tussen de oude spoorwegberm aan het kruispunt van de Krijgsbaan en de Antwerpsestraat in Mortsel. Mortsel wil dat die er komt, en vraagt de hulp van de provincie om ze te realiseren.



Burgemeester Erik Broeckx zegt nog altijd te dromen van een fiets- en voetgangersbrug over het drukke kruispunt. De stad Mortsel wil nu weten of die er kan komen, mogelijk met de R11 bis, als onderdeel van de Oosterweelwerken. Ze vraagt daarom subsidies aan de provincie. Die investeert de laatste tijd fors in fietsostrades van en naar Antwerpen. Het kruispunt van de Krijgsbaan met de Antwerpsestraat is een van de drukste en gevaarlijkste in Mortsel.