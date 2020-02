Ze hebben er 25 jaar op moeten wachten in Mortsel, maar hij is er: de enige echte carnavalskoek. De Mortselse carnavalsvereniging KARNAMOR en bakkerij broodatelier" sloegen de handen in elkaar en maakten maar liefst twee versies van de koek. Die is gebaseerd op het logo van Karnamor. De koek moet zorgen voor extra feestvreugde tijdens de carnavalperiode.