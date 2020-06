Moskeeën houden deuren nog gesloten tot minstens 1 juli

Ook de gebedshuizen mogen vanaf vandaag de deuren weer opengooien. Ze mogen wel maar 100 gelovigen ontvangen.

Want de sociale afstand van anderhalve meter moet ook daar gerespecteerd worden. De kathedraal is volledig coronaproof gemaakt. Maar voor kleinere gebedshuizen is dat een stuk moeilijker. De moskeeën zijn zelfs van oordeel dat het onmogelijk is om de opgelegde voorwaarden na te leven. De Federatie van Moskeeën in Vlaanderen heeft dan ook beslist om de deuren nog minstens tot 1 juli gesloten te houden.

(foto Pixabay)