Moslim-vrijwilligers willen ook in deze moeilijke tijden behoeftige gezinnen helpen met de iftar

Dat het een ramadan wordt zoals nooit tevoren beseffen ze ook in de Wipstraat in Antwerpen-Noord. Daar kunnen al vier jaar op rij dagelijks meer dan 300 gezinnen langskomen voor een gratis maaltijd. Maar iftars in groep zijn verboden. De organisatie had gehoopt dat behoeftige gezinnen een maaltijd konden komen afhalen, maar ook dat mag nu niet. Ze zitten met de handen in het haar.